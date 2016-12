Dopo il meteo, le previsioni sull'influenza

- E se, in coda alle previsioni meteo, venissero trasmesse anche quelle per l'influenza?Questo è l'obiettivo di una ricerca della Mailman School of Public Health dell’Università della Columbia.

Lo studio, pubblicato dalla rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, e rilanciato dal "Daily Mail", infatti, promette di combinare i dati storici del passato, raccolti da Google, e un algoritmo permettendo di comprendere come le varie ondate del virus si propaghino in un determinato territorio.

Gli scienziati hanno confrontato i loro risultati con le epidemie di influenza nell’area di New York rilevati tra il 2003 e il 2008 prevedendo, con una settimana di anticipo, il momento di picco dell’influenza. Le tecnica di ricerca si chiama previsione retrospettiva e permette di confrontare i dati registrati con quelli generati dall’algoritmo.

Proprio l’algoritmo è stato sviluppato confrontando i dati raccolti in tempo reale da Google con un software precedente che simula lo sviluppo di un’epidemia. Il team di ricerche si dice fiducioso del fatto che, a partire dal prossimo anno, saranno disponibili previsioni rudimentali per quanto riguarda gli Stati Uniti.