foto Afp 12:13 - "A che ora è la fine del Mondo, che rete è? Che ora è?", cantava qualche anno fa Ligabue, immaginandosi un imminente giorno del giudizio trasmesso "in Mondovisione, diretta da San Pietro per l'occasione. Le liste del Giudizio Universale saranno trasmesse dai telegiornali a reti unificate e poi sulla pagina 666". Un quadro decisamente chiaro, quello del cantautore, di come potrebbe essere la fine del mondo se, come sostengono i fautori della "profezia Maya", i nostri giorni avranno termine il 21 dicembre. - "A che ora è la fine del Mondo, che rete è? Che ora è?", cantava qualche anno fa Ligabue, immaginandosi un imminente giorno del giudizio trasmesso "in Mondovisione, diretta da San Pietro per l'occasione. Le liste del Giudizio Universale saranno trasmesse dai telegiornali a reti unificate e poi sulla pagina 666". Un quadro decisamente chiaro, quello del cantautore, di come potrebbe essere la fine del mondo se, come sostengono i fautori della "profezia Maya", i nostri giorni avranno termine il 21 dicembre.

Cosa che, ovviamente, non succederà: a dieci giorni dalla data di scadenza del pianeta, ci si aspetterebbe qualche segno premonitore in più che invece non è arrivato. Chessò: terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, invasioni di cavallette, il Milan campione d'inverno... Insomma, catastrofi capaci di mobilitare l'umanità. Anche la Bibbia annuncia segni premonitori prima del Giudizio Universale: non può mica finire così, senza i titoli di coda. O meglio, non potrebbe. E quindi, nel frattempo, è meglio toccare ferro: hai visto mai? Metti che invece la profezia Maya, contrariamente a tutti i pronostici, fosse vera? Del resto, anche il 60% di Bersani alle primarie e il ritorno di Berlusconi sembravano impossibili (e questi, a ben pensarci, potrebbero in effetti essere segni premonitori). Insomma, diciamo che tra dieci giorni il mondo potrebbe finire, ma forse anche no. E quindi, se fosse vero, voi cosa fareste in questi dieci giorni? Come impieghereste gli ultimi dieci giorni della vostra vita, gli ultimi dieci giorni del genere umano?