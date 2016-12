Scozia, un prete autore di romanzi erotici

- "Ci riposammo un po' e dopo ci riunimmo di nuovo affamati dei nostri corpi". Autore di queste parole, strano, ma vero, è un prete scozzese. Alan McKean, questo il nome del religioso, infatti, ha pubblicato la scorsa estate, un romanzo intitolato "Il profumo del tempo" in cui si narrano le avventure erotiche di un ragazzo di ventiquattro anni che è in grado di viaggiare attraverso le diverse epoche storiche.

L'uomo ha cercato di nascondere questa sua seconda attività non proprio in linea con la sua professione, ma alcuni fedeli lo hanno scoperto collegando il nome dello scrittore Alan T. McKean a quello del loro prete e hanno chiesto che il religioso venga rimosso dal suo incarico.

McKean, dal canto suo, non aveva fatto poi tanti sforzi per nascondere questa sua attività artistica. Sul suo profilo Facebook, infatti, sono presenti alcune foto che lo ritraggono con la sua opera. Il diretto interessato si è difeso dicendo che "il sesso fa parte della vita" e che è "qualcosa di normale anche per un religioso".