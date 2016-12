Sei donna? Non puoi usare il cellulare, potresti tradire il tuo uomo e fuggire dal villaggio

foto Dal Web 16:15 - In Italia quasi tutte le donne possiedono un telefono cellulare. Strumento di necessità ma anche di piacere per tenere i contatti con chiunque si voglia. Ma cosa succederebbe nel nostro Paese se un giorno al gentil sesso fosse d’un tratto vietato l’utilizzo del dispositivo elettronico? È proprio quello che invece è capitato alle donne di un villaggio indiano del Bihar, dove è stato loro proibito di usare i telefonini perché comprometterebbero “l’atmosfera sociale del villaggio”. - In Italia quasi tutte le donne possiedono un telefono cellulare. Strumento di necessità ma anche di piacere per tenere i contatti con chiunque si voglia. Ma cosa succederebbe nel nostro Paese se un giorno al gentil sesso fosse d’un tratto vietato l’utilizzo del dispositivo elettronico? È proprio quello che invece è capitato alle donne di un villaggio indiano del Bihar, dove è stato loro proibito di usare i telefonini perché comprometterebbero “l’atmosfera sociale del villaggio”.

Ma non solo. La ragione principale sarebbe che i cellulari spingono le donne a instaurare relazioni extraconiugali che potrebbero anche culminare in una fuga. Così, per evitare che si ceda in tradimenti, meglio vietare.

Il villaggio, a maggioranza musulmana, fonda i suoi consigli amministrativi sulla base delle convenzioni religiose. L’aumento dei tradimenti negli ultimi mesi, dove almeno sei donne avrebbero lasciato le proprie case apparentemente per fuggire con qualcuno, ha preoccupato, dunque, i funzionari del posto che hanno deciso di correre ai ripari. “Per noi tutto ciò è disonorevole”, ha dichiarato Manuwar Alam, capo del comitato che ha varato la legge anti cellulari.

La soluzione è stata dunque trovata con questo divieto che prevede, però, due diverse sanzioni: se una ragazza nubile viene “pizzicata” con un cellulare in mano dovrà pagare 130 sterline di multa, mentre per una donna sposata, l’ammenda scende a 20 sterline.

Le autorità hanno fatto partire le indagini, affermando che tali divieti non possono essere ammessi in una società sana, mentre gli attivisti lo hanno definito un attacco alla libertà che priverebbe le donne di uno strumento indispensabile in caso di necessità. “La tecnologia è pensata per essere usata, non essere vietata… Quest’ordine è nauseante”, ha dichiarato l’attivista Suman Lal durante un dibattito alla televisione locale.