Una quantità di denaro che cambierebbe la vita a chiunque, ma incredibilmente nessuno si è ancora fatto avanti mostrando il biglietto magico e il tempo per riscuotere la vincita sta per scadere. Se, infatti, il distratto neomilionario non reclamerà il denaro entro le 23:00 di oggi (mezzanotte in Italia), il premio verrà devoluto in beneficienza.

Shila Sachania, proprietaria di un'edicola a Stevenage, ha spiegato che il biglietto mancante è da mesi al centro delle discussioni dell’intero paese. "La gente ha cercato ovunque: nelle macchine o in soffitta", ha detto alla BBC. "Una nostra cliente, una signora anziana, ha chiesto persino aiuto, in cambio di denaro, per mettere a soqquadro la casa".