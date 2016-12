Usa: dopo Sandy, Secret Santa riporta il sereno

- Cose che succedono solo a Natale: un Babbo Natale Segreto distribuisce banconote da 100 dollaricon la scritta “Secret Santa” timbrata in rosso, ma sono soldi buoni. Non si sa molto, a parte che viene dal Kansas e dice di essere stato ispirato da un amico, Larry Stewart, che per anni ha distribuito banconote da 100 ai poveri e che è morto nel 2007 dopo aver distribuito oltre un milione di dollari.

Il misterioso filantropo non ha voluto rivelare il suo nome, né accetta di farsi fotografare il volto, ma la sua idea funziona. Così si è recato in New Jersey e a Staten Island per aiutare chi ha perso tutto dopo il passaggio di Sandy.

Ma non è una novità. Già da diversi anni, infatti, è quasi una tradizione in America. L' inconsueto Babbo Natale arriva nelle città accompagnato da una carovana di ufficiali ed ex-ufficiali di polizia, che lo scortano insieme al denaro nelle zone ad alta concentrazione di bisognosi. Ciascun accompagnatore calzerebbe, a detta di chi li ha visti in persona, un cappellino con la scritta “elfo”.

Secret Santa auspica di portare il buon esempio a chi è più fortunato, oltre che un sorriso a chi lo è di meno.