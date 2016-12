Svizzera: ora tra le Alpi si produce il caviale

foto Afp

09:33

- Da sempre la Svizzera offre al mercato golose specialità e merci pregiate: ora hanno trovato nel caviale il prodotto giusto che unisce entrambe le caratteristiche. Nel paesino di Frutigen è nato infatti il primo allevamento svizzero di storioni.Tra le Alpi elvetiche 35.000 storioni siberiani sono stati trasportati in un bacino naturale d'acqua calda, individuato casualmente a seguito dei lavori per la costruzione di un tunnel alpino. Del capo ingegnere del tunnel Peter Hufschmied, sposato con una signora russa, la felice e redditizia intuizione.L'allevamento, che sarà ampliato per contenere fino a 60.000 esemplari, produce almeno 200 chili di pregiato caviale. Come accade però per ogni merce di qualità svizzera, il prezzo non è proprio accessibile: ben 2.500 euro al chilo.