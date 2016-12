Scuola inglese premia studenti bugiardi

foto Afp

14:44

- Matematica, storia, lettere e ora anche bugie. Se in molte scuole la bugia dello studente è ancora punita come un peccato capitale, in un istituto inglese di Cambridge saper mentire bene è una qualità da premiare. Gli studenti beccati a trasgredire le regole della scuola avranno a disposizione dieci secondi per giustificarsi o dire una bugia in modo creativo e brillante. Solo se saranno convincenti potranno evitare le punizioni ed essere premiati. Il dirigente scolastico ha già specificato che questa ‘scappatoia’ sarà valida solo in caso di piccole infrazioni e di bugie credibili. Tra qualche commento sarcastico delle madri 'allenerà i nostri figli alla politica' e qualche scherno sui giornali inglesi il preside Ed Elliott ha motivato così il suo progetto: “comunicare con efficacia e originalità è importante nella vita per tirarsi fuori dai guai e per avere successo. Gli studenti hanno accettato con interesse la sfida. Servirà a sviluppare il carisma e l’eloquenza necessaria alla prossima generazione di imprenditori inglesi”.