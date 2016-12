A Padova l'happy hour diventa sexy: olive, patatine, bollicine e… preservativi

foto Dal Web 10:59 - Con happy hour si intendono chiacchiere tra amici, bollicine e stuzzichini. Ma venerdì, a Padova, l’aperitivo si trasforma in evento sexy: una distribuzione di preservativi per lui e per lei renderà la serata piccante. Non si tratta dell’ennesimo evento per discutere di sesso sicuro, ma di un’occasione per parlare di benessere sessuale con un pizzico di malizia. - Con happy hour si intendono chiacchiere tra amici, bollicine e stuzzichini. Ma venerdì, a Padova, l’aperitivo si trasforma in evento sexy: una distribuzione di preservativi per lui e per lei renderà la serata piccante. Non si tratta dell’ennesimo evento per discutere di sesso sicuro, ma di un’occasione per parlare di benessere sessuale con un pizzico di malizia.

L’happy hour erotico si terrà venerdì a partire dalle 18.30 al Vidrò drink and more di Padova e prevedrà non solo incontri con esperti in materia, ma anche una distribuzione di sexy kit che racchiudono toys riservati agli adulti. Il tour “Safesex Happyhour” sbarca, dunque, nella città veneta dopo aver coinvolto Milano, Alessandria e Firenze. Anticipazioni sull’evento corrono sui social network, da Facebook a Twitter: durante la serata verranno regalati condom maschili, condom femminili ed oral safe, dispositivi contro le malattie sessualmente trasmissibili ancora poco conosciuti in Italia. Inoltre, per l’occasione, il bar che ospita l’evento preparerà piatti afrodisiaci.