Uomo sposa studentessa, insegnante e preside

foto Afp

19:01

- Si sa la scuola è luogo di studio ma anche dei primi amori. In Arabia Saudita però, dove è diffusa la poligamia, l’aspetto sentimentale a volte assume tutt'altra natura. Un uomo di cinquant'anni infatti ha sposato una studentessa, un’insegnante e la preside di uno stesso liceo.L’uomo, che si è trovato sulle prime pagine della stampa saudita per la strana situazione coniugale, ha una quarta moglie che lavora come supervisore scolastico. La situazione non sembra sconvolgere la moglie insegnante , che alla stampa locale ha dichiarato di interagire serenamente con le altre mogli.