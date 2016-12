In un'intervista Miss Moss ha raccontato com'è andata con Freud. "Mi ha detto che era in marina, quando aveva 19 anni ed era solito fare tutti i tatuaggi per i marinai. E io dissi: "Oh mio Dio, è fantastico." E prima di andarsene mi chiese se poteva farmene uno" "Ho detto che mi piacevano gli uccelli".

E poco dopo hanno deciso di disegnare due rondinelle sul suo fondo schiena. "Voglio dire - aggiunge la modella - è un originale Freud. Mi chiedo quanto un collezionista avrebbe pagato per questo? Alcuni milioni di euro? Se tutto va storto potrei ottenere un trapianto di pelle e venderlo!".