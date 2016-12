I tortellini di Rana sbarcano nella Grande Mela

- La pasta italiana sbarca a New York. “Giovanni Rana - pastificio e cucina” è il nuovo ristorante aperto nel cuore della Grande Mela. 140 sedute in legno, tavoli in marmo, uno scenografico soffitto fatto da centinaia di pentole, grattugie, scolapasta e mestoli di rame. È un misto tra vintage italiano e architettura industrial-urbana questo locale aperto a Chelsea Market, quartiere crocevia di gusti, novità e tendenze, e di gourmet che amano sperimentare nuovi sapori. Un'area di Manhattan frequantata da foodies e esperti della forchetta, sempre in cerca di qualità. E così, dopo i 28 ristoranti in Italia, i cinque in Svizzera, e quelli a Londra, Madrid e Lussemburgo, anche i neworkesi potranno apprezzare le prelibatezze preparate dai migliori chef italiani.

Il ristorante è dotato di una cucina a vista che rende lo spazio simile a un teatro: è qui che va “in scena” la preparazione dei piatti dai cuochi e dai loro collaboratori. Una sinfonia di gusti e sapori grazie all'utilizzo di parmigiano reggiano, aceto balsamico, prosciutto crudo di Parma, radicchio trevigiano, basilico ligure, nocciole del Piemonte, olio extravergine del Lago di Garda. All'interno del locale si trova anche il laboratorio di produzione dove i clienti possono assistere al lavoro di un team di pastai che, con impastatrici e raviolatrici, sono in grado di produrre in tempo reale più di 50 tipi di pasta ad un ritmo di 250 chili al giorno.

“New York è la grande sfida per chiunque voglia aprire un ristorante", ha detto Gian Luca Rana, amministratore delegato del Gruppo Rana. “Ci sono oltre 25mila ristoranti. Sono dunque indispensabili creatività, qualità, competenza e professionalità. A New York la cucina italiana è sempre piaciuta. Ma dimentichiamoci la cucina rustica, economica, folkloristica, figlia della cultura “spaghetti e mandolino”. Il cliente newyorkese è colto ed esigente, viaggia, conosce l’Italia ed ama l’autenticità e l’origine del cibo made in Italy".

Non solo italian style. Visto che il take away fa parte del dna degli americani, Giovanni Rana ha creato uno spazio dedicato, con un menù a base di pasta, per rendere lo stile non solo quick and fast ma anche decisamente good. Si è poi pensato a un Grater bar, così chiamato perché incorniciato da grattugie di epoche diverse, forme, materiali provenienti dai mercatini di tutta Italia. Qui è possibile gustare una pregiata selezione di vini accompagnati da sorprendenti “stuzzicherie” a base di pasta, salumi e formaggi provenienti da tutte le regioni italiane.

All'interno del ristorante anche un negozio, “ A casa mia” dove è possibile trovare le eccellenze gastronomiche italiane come il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse 36 mesi, l’aceto balsamico extra vecchio di 50 anni, il formaggio di Fossa stagionato in otri di coccio e foglie di ulivo, il cioccolato della famiglia Bonaiuto, il più antico di Sicilia.

“Aprire questo ristorante a Chelsea Market è un sogno che si realizza", ha cetto Giovanni Rana. "Mi fa ancora più felice in quanto portiamo a New York non solo la nostra pasta fresca, ma anche tutta la nostra preziosa tradizione culinaria italiana. Qualità, scrupolosa attenzione e selezione delle materie prime, capacità innovativa di creare un’offerta sempre differente, team di grandi professionisti della ristorazione e un design capace di trasmettere tutti i valori di autenticità, genuinità, qualità, gusto e creatività che da 50 anni contraddistinguono questo marchio".