Usa, arriva la bambola da allattare al seno e scoppia subito la polemica: rifiutata dai negozi

foto Ap/Lapresse Correlati La bambola da allattare dagli Usa 00:34 - Sta diventando un caso nazionale negli Stati Uniti la bambola che permette alle bambine di allattare. Il giocattolo nella confenzione include una maglietta che ha due sensori a forma di petali cuciti all'altezza del seno. Quando la bambola si avvicina al petto inizia a emettere suoni come quelli di un bimbo che beve il latte. Per i critici il gioco prevede un grado di maturità elevato. Intanto, però, le grandi catene di giocattoli la rifiutano. - Sta diventando un caso nazionale negli Stati Uniti la bambola che permette alle bambine di allattare. Il giocattolo nella confenzione include una maglietta che ha due sensori a forma di petali cuciti all'altezza del seno. Quando la bambola si avvicina al petto inizia a emettere suoni come quelli di un bimbo che beve il latte. Per i critici il gioco prevede un grado di maturità elevato. Intanto, però, le grandi catene di giocattoli la rifiutano.

L'idea ha suscitato numerose polemiche e perfino il commentatore politico Bill O'Reilly è intervenuto a proposito nella sua trasmissione su Fox News. "Voglio semplicemente che i bambini restino bambini. Non abbiamo bisogno di cose del genere", ha detto. La bambola è disponibile in otto versioni, con diversi colori della pelle e tratti del viso. Come molte altre, piange e fa il ruttino. Costa 89 dollari e nessuna grande catena di negozi negli Usa ha voluto metterla in vendita.



Dennis Lewis, rappresentante della società spagnola Berjuan Toys, produttrice della Breast Milk Baby, si è detto sorpreso dalle perplessità suscitate dalla bambola. "Abbiamo ricevuto un feedback molto positivo da parte di organizzazioni che promuovono l'allattamento al seno, da molte mamme e da molti educatori", ha riferito. "Ma ci sono anche tante persone che forse non hanno riflettuto su quale sia lo scopo di questa bambola. Di solito si tratta di persone che hanno dei problemi con l'allattamento al seno in generale oppure lo considerano come qualcosa di sessuale", ha aggiunto.



Stevanne Auerbach, un'esperta dello sviluppo infantile e dei giocattoli nota come Dr. Toy, ha elogiato l'idea, affermando che la bambola può aiutare i bambini ad affrontare la curiosità legata all'arrivo di fratelli più piccoli. "In Europa - ha notato Auerbach - l'allattamento al seno è accettato e lì la bambola ha avuto successo". Altri esperti concordano su questo aspetto; secondo Lewis le vendite della bambola negli Usa sono state colpite dai persistenti pregiudizi riguardo all'allattamento al seno.



"Non ci sono dubbi su questo - ha affermato - perché qui ci sono ancora dei tabù, difficili da giustificare e da spiegare. Parli del seno e la gente pensa subito a Janet Jackson e altre cose del genere, che non hanno assolutamente niente a che fare con l'allattamento". Secondo Lewis, la Breast Milk Baby è "molto meno sessuale" di Barbie o molte altre bambole.