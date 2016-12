In soli tre minuti ben 250 film mixati

06:36 - Premio Oscar o meno, cartoni animati o attori in carne ed ossa, vecchi classici o recenti uscite nelle sale tutti mixati in un video di tre minuti. Secondo l'autore i migliori 250 film di sempre. Un video perfetto da mandare agli amici su facebook per sfidarli a riconoscerli.

Occhio però a non farvi prendere dal montaggio e dalla musica dei Beatles, Joan Jett, House of Pain e Cipress Hill.

Tra i film citati ci sono almeno due italiani: "La vita è bella" con un palese Roberto Benigni e "Il buono, il brutto e il cattivo" di Sergio Leone.

Tu quali hai ricosciuto?