- Voleva un autografo dal suo mito e si è ritrovata licenziata in tronco. E' quanto accaduto a una una cameriera di un lussuoso albergo di Duesseldorf, in Germania, che ha avuto la sfortuna di imbattersi in Jennifer Lopez. La donna ha 'osato' bussare alla porta della star per chiederle una dedica e invece si è trovata senza lavoro perché ha disturbato la sfera privata della signora J.Lo. Tutto merito della cantante che si è lamentata per l'eccessiva invadenza della cameriera.

Secondo quanto riporta il quotidiano Bild Bete Dodaj, addetta alle pulizie di 43 anni, e' stata licenziata dall'impresa da cui dipendeva per aver infastidito con la sua richiesta l'attrice-cantante, che si trova attualmente in Germania per una tournee canora. "Ho fatto le pulizie al suo piano", ha raccontato la malcapitata al giornale, spiegando di essere una grande fan della star di origini portoricane, "poi ho preso il coraggio a due mani e ho suonato per avere un autografo". Sulla porta sono comparse a quel punto due assistenti di J.Lo, che hanno respinto la richiesta. Sembrava finita lì e invece...

"Il giorno dopo - racconta ancora Bete - l'impresa di pulizie per cui lavoravo nell'albergo mi ha telefonato per dirmi che la signora Lopez aveva protestato con la direzione e mi hanno licenziato in tronco al telefono solo per aver chiesto un autografo!". Il direttore dell'hotel, Cyrus Heydarian, ha confermato che la donna delle pulizie "ha infranto le norme contrattuali e ha disturbato la sfera privata dei nostri clienti". Il Bild si è messo in contatto con l'azienda delle pulizie e sembra che la cameriera venga riassunta, ma a quanto pare lavorerà in un altro albergo.