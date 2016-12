- La Regina di Spagna sta per trascinare in tribunale il sito di dating extraconiugale Ashley Madison per aver usato un’immagine della sovrana senza il suo permesso. L’accusa sarabbe quella di aver attentato all'onore della Regina.

L’immagine ritraeva la Regina mentre abbracciava un giovane uomo seminudo accanto allo slogan: “Stasera, non devi dormire da sola”.

Il motivo per cui il sito ha scelto un testimonial così altolocato sta nel fatto che Re Juan Carlos è stato accusato molte volte di aver avuto relazioni extraconiugali.

Secondo il quotidiano “El Mundo”, il Tavolo di autoregolamentazione della pubblicità ha stabilito che una pubblicità del genere non sarebbe mai dovuta essere pubblicata.

Non è la prima volta che un sovrano spagnolo viene usato per promuovere “Ashley Madison”. Nel 2011, era toccato al Re in persona essere circondato da due modelle semivestite. In quel caso lo slogan era “Questo è il miglior territorio di caccia”. In quel caso Juan Carlos non sporse denuncia.

Più seriamente, Juan Carlos si è dovuto difendere da due presunti figli che hanno chiesto a due tribunali spagnoli dei test di paternità, senza successo. Ora, i due, il catalano Alberto Sola Jimenez e la belga Ingrid Sartiau hanno unito le forze per capire se il loro padre è davvero il Re di Spagna.