Quando la soldatessa diventa sexy bodybuilder

- Prima le armi, le missioni in Iraq e le tute mimetiche. Ora il bikini, la palestra e il primo premio al Uk Bodybuilding Championship. La protagonista di questa storia è Melissa Haywood, 26 anni, caporalmaggiore dell'esercito di Sua Maestà che ha prestato servizio in Iraq nel 2007 e che, lo scorso week end, ha conquistato il suo ultimo obiettivo: il primo premio nel concorso di ragazza palestrata più sexy del Regno Unito.

"Non c'è niente di meglio che farmi il mazzo in palestra per arrivare a vincere questo premio", ha commentato dopo la vittoria con un linguaggio non proprio da educanda.

Tra i più felici per questa vittoria il marito Kieran, anche lui nell'esercito e fan della moglie così come i 1500 follower che su twitter si ispirano alle frasi (e con le foto) postate.

La bella soldatessa diffonde in rete consigli preziosi (come quello di seguire una dieta a base di pollo, broccoli, burro di arachidi) oltre a frasi che hanno poco di sensuale e molto di militaresco. Ecco la più ritwittata. "Volete sapere qual'è il mio segreto? È una pillola chiamata Alzati e porta ogni giorno il tuo fondoschiena al lavoro".