Londra, i fan di Star Trek si radunano ancora

09:39 - I fan di Star Trek non si smentiscono mai. A Londra ha preso il via il più grande raduno (dopo quello di Las Vegas ad agosto) di persone vestite come personaggi della venerata serie TV. Si stima che all'evento, "Destination Star Trek London" ci saranno più di mille persone mascherate, ognuna nelle vesti del suo personaggio preferito. Insomma le avventure dell'equipaggio dell'Enterprise alla ricerca di nuove forme di vita e nuove civiltà, sono destinate ad essere eterne. E allora ci sarà il mitico captano James T. Kirk, coadiuvato dall'ufficiale scientifico Spock, e ancora l'ufficiale Worf con la sua sposa Jadzia Dax. E chi più ne ha più ne metta.

L'ufficiale Worf sposa Jadzia Dax in una cerimonia tradizionale Klingon