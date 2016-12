Tokyo, nasce in Giappone il primo bar tutto dedicato alla masturbazione femminile

"La maggior parte delle persone vede la masturbazione femminile come un atto misterioso o un tabù - spiega la proprietaria del locale Megumi Nakagawa -. Non è un argomento di cui si discute in un bar". Anche se è difficile immaginare che l'argomento di discussione sia l'unico del tra i tavolini del locale...



Le regole sono chiare: gli uomini qui dentro non esntrano a meno che non siano accompaganti da, o meglio, siano gli accompagnatori di una donna.

Akiko Teishi, la reporter del blog Bikyamasr.com, ha recentemente visitato il bar e ha parlato con alcune clienti. “Ci vengo perché è un luogo sicuro - spiega una delle ragazze sedute al bancone - e non devo temere che il primo "bavoso" di turno provi a saltarmi addosso. Inoltre è un posto fantastico per bene e parlare delle cose che a noi donne interessano: sesso e ragazzi".Ikuko Ikeshita, medico che lavora nella "Ikeshita Ladies’ Clinic", racconta che negli ultimi anni “in Giappone si percepisce la volontà di eliminare il tabù sulla masturbazione femminile. Si nota dalla crscita di siti dedicati alla discussione sulla sessualità femminile e all'aumento di negozi che vendono giochi erotici per donne. Questo bar si posiziona esattamente su questa linea".

