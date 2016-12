Arriva la palestra per il cervello

- A chi non è mai capitato di dimenticare un nome, il titolo di un film visto solo pochi giorni prima, il posto dove abbiamo lasciato le chiavi della macchina o l’indirizzo di casa di un amico? Mentre scriviamo questo articolo, ad esempio, la nostra collega di scrivania non riesce ad accedere alla posta elettronica: non ricorda la password. Problemi comuni. Sono gli anni che passano? Non solo.

Le persone di mezz’età diranno che è colpa della vecchiaia incombente, certo, ma i giovani come si giustificheranno? Magari parlando di distrazione. Per gli studiosi, invece, si tratta di una perdita di concentrazione con possibili impatti negativi non solo sulla vita professionale ma anche sociale. E l’unica soluzione all’orizzonte sembra essere quella di esercitare le nostre funzioni cognitive. Come? Andando in palestra. Quella per il cervello.

“Lumosity.com” è un progetto dell’Università di Stanford in partnership con Harvard e Columbia. Un programma on line personalizzato (in base ai propri deficit) per migliorare non solo la memoria ma anche i livelli di attenzione, velocità di reazione e problem solving. Gli scienziati che hanno lavorato a questo sito, infatti, sono convinti che l’intelligenza si possa espandere in base agli sforzi mentali e per migliorare le “prestazioni” propongono agli utenti un vero e proprio “programma di formazione” con tanto di tracciamento dei propri progressi.

Un test su un gruppo di studenti ha dimostrato che i punteggi dei compiti in classe di matematica, dopo l’uso di Lumosity, sono aumentati del 34%. Mito o realtà? Di certo i “giochi” proposti non possono far male. Che poi siano la soluzione a tutte le nostre dimenticanze, resta da vedere. E provare. Potremmo cominciare con la nostra collega di scrivania. Ma è un caso davvero disperato: di solito non ricorda nemmeno dove ha lasciato la macchina. (fc)