Ecco Expo Brianza, la fiera anti-crisi

- Uniti per affrontare insieme le sfide che si pongono a imprenditori, artigiani e commercianti. Questo è il segnale che Expo Brianza vuole lanciare, attraverso le associazioni di categoria organizzatrici. Una fiera unica nel suo genere, non solo nella Provincia di Monza e Brianza ma anche in tutta la Lombardia: un caso più unico che raro di reale sinergia tra associazioni di categoria e Amministrazioni, che conta già da qualche anno su numeri da record, con una media di 100mila visitatori durante gli otto giorni della manifestazione.

Unione artigiani di Monza e Brianza, quest'anno alla guida del Comitato promotore col presidente di turno della fiera, Walter Mariani, Ala – Associazione artigiani di Limbiate, Confcommercio di Seveso e insieme ai Comuni patrocinatori di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate e Varedo.



Una fiera estremamente radicata sul territorio, che in questo momento vuole essere non solo una vetrina privilegiata per l’imprenditoria locale, ma una vera e propria occasione di rilancio dell’economia, una sferzata di energia per le attività che faticano a causa della crisi, e per quelle che invece, coraggiosamente, nonostante tutto decidono di affacciarsi per la prima volta sul mercato.

Expo Brianza è riuscita ad arrivare alla trentaduesima edizione, e riuscendo a riempire tutti gli stand disponibili, mentre tante altre fiere della zona arrancano sotto il peso della congiuntura economica sfavorevole. Tutto ciò, investendo risorse in una struttura attrezzata, del costo di circa 200mila euro, in grado di accogliere circa 200 espositori, di cui il 50% di imprese locali, su un'area di 6mila metri quadrati e 220 stand. si tratta di un punto d'incontro tra espositori e visitatori importante, che rafforzi ancora di più la voglia di sostenere il territorio con le sue potenzialità.

Al taglio del nastro presenti le Autorità delle tre associazioni di categoria e dei quattro Comuni patrocinatori. Ospiti speciali Dario Allevi, presidente della Provincia di Monza e Brianza, e Ivan Malavasi, presidente nazionale di Cna – Confederazione nazionale dell'artigianato. Tra le Autorità, anche i consiglieri regionali lombardi Stefano Carugo, in rappresentanza del presidente Roberto Formigoni, e Antonio Romeo. Sarà anche presente, come ospite dei bersaglieri, l'onorevole Carlo Fidanza.