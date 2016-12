- Gli scimpazè possono riconoscere perfettamente gli amici della tessa specie guardando una fotografia del loro “lato B”. A scoprirlo sono stati Frans de Waal e Jennifer Pokorny aggiudicandosi così il premio IgNobel per l’anatomia. Nella notte sono infatti stati assegnati tutti i premi parodia dei Nobel. La manifestazione arrivata alla ventiduesima edizione e che riconosce ai luminari di tutto il mondo la validità delle loro ricerche, anche se sono le più assurde e inutili. Quelle che “Prima fanno ridere – come dice il padre del premio Marc Abrhams – poi ti fanno pensare”.

Psicologia

Anita Eerland (Open University), Rolf Zwaan (Erasmo University Rotterdam) e Tulio Guadalupe (Max Plank Institute) si sono aggiudicati il premio con uno studio che spiega come piegarsi verso sinistra faccia apparire la Torre Eiffel più piccola.

Fisica

Durante una corsetta nel parco è normale incontrare tante ragazze che come te fanno attività fisica. Dove cadrà mai l’occhio? Sulle loro code di cavallo! Il premio Ignobel per la fisica è andato a Joseph Keller che insieme a Raymond Goldstein (di Cambridge), Patrick Warren e Robin Bal hanno studiato le forze dietro al movimento dell’acconciatura. A Keller è anche stato assegnato l'Ignobel di una passata edizione per aver inventato una speciale teiera che non gocciola.

Acustica

Un nuovo apparecchio, lo speechjammer, per confondere e interrompere una persona mentre fa un discorso facendogli riascoltare le sue stesse parole e la sua medesima voce con un ritardo di qualche secondo ha permesso a Kazutaka Kurihara e Koji Tsukada di vincere l’Ignobel per l’acustica.

Chimica

Perché i capelli di alcuni svedesi di Anderslow diventano verdi una volta usciti dalla doccia? Lo ha scoperto Johan Pettersson, incuriosito dall’episodio avvenuto ai nuovi inquilini di alcune case appena costruite. Era tutta colpa del rame!

Pace

A vincere è stata un’azienda russa SKN company per aver convertito antiche munizioni russe in diamanti falsi. I rappresentanti sono saliti sul prestigioso palco del Sanders Theater di Harvard un enorme gioiello finto.

Neuroscienze

Vincitori Craig Bennett, Abigail Baird, Michael Miller e George Wolford per aver effettuato una risonanza magnetica funzionale su un salmone morto. E aver trovato un segnale di attività. Solo per dimostrare dimostrazione che con le moderne tecnologie un neuroscienziato può tutto.

Letteratura

Il premio è andato alle penne più burocratiche del mondo. Il General Accountability Office del governo statunitense che ha stilato un rapporto su un rapporto su un rapporto nel quale si raccomanda di scrivere un rapporto su un rapporto a proposito di un rapporto.

Fluidodinamica

Basterebbe uno straccio e loro invece non ci dormivano la notte. Chi cammina con una tazza piena di tè o di un lungo caffè in stile Usa rovescia sempre qualche goccia, perché? Loro lo sanno, sono Rouslan Krechetnikov (Ucsb) e Hans Mayer.

Medicina

Si è aggiudicato il premio Emmanuel Ben-Soussan per aver suggerito ai medici che effettuano una colonscopia un modo per ridurre il rischio che i loro pazienti esplodano durante la procedura. Il rischio è che un accumulo di gas, a causa della natura elettrica del colonscopio, possa dare luogo una piccola esplosione e la conseguente perforazione del colon. Per fortuna si tratta di un evento estremamente raro, correlato a particolari patologie o all’asportazione di polipi.