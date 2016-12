Heidi: "Di lavoro faccio la sosia di Kate"

- Heidi Agan, 32 anni, madre di due bambini, ha lasciato il suo lavoro da cameriera in un fast food per fare la sosia di Kate Middleton. Dopo che i clienti le facevano notare la somiglianza impressionante con la duchessa di Cambridge, la donna si è decisa a cambiare quando la figlia di 3 anni vedendo una foto della moglie del principe William ha esclamato: "E' la mamma!".Così Heidi si è rivolta ad un'agenzia che le ha rifatto il look di Kate.

Heidi è passata da un guadagno di 6 sterline l'ora a 650 sterline al giorno per fare apparizioni pubbliche nei panni della futura regina d'Inghilterra.Quanto alle recenti vicende della duchessa di Cambridge, Heidi è molto dispiaciuta per. Per ora non le hanno chiesto di posare a seno nudo ma, assicura, "anche se me lo chiedessero, non lo farei. Sono madre di due figli (Blake, di 10 anni e la bambina Abigail di 3 ndr)".