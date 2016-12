Ecco Events in the sky: cene, aperitivi e matrimoni sospesi a 50 metri da terra

foto Dal Web

16:36

- I commensali si legano le cinture. Si guardano attorno incuriositi e un pò preoccupati mentre il tavolo e le sedie che hanno attorno iniziano pian piano a sollevarsi da terra. In un attimo ci si ritrova sospesi a 50 metri da terra. Non è fantascienza ma una delle tante offerte di Events in the Sky, società specializzata nella realizzazione di incontri tra le nuvole. Basta una chiamata per organizzarre una cena, un aperitivo e, perchè no, anche un matrimonio galleggiando lontani dal suolo.