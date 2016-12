Scoperta la galassia più antica mai osservata

- In foto è poco più di un grappolo di pixel rossi. Una macchiolina, quasi insignificante, all’interno di un ammasso di galassie chiamato MACS1149+2223. Un dettaglio in grado, secondo gli scienziati dell’Istituto nazionale di astrofisica, di raccontare molto, sulle prime fasi della vita dell’Universo.

La macchiolina, infatti, altro non sarebbe che una galassia antichissima, la più antica mai osservata. Secondo gli scienziati, si sarebbe formata 460 milioni di anni dopo il Big Bang. Distante 13,5 miliardi di anni luce da noi, la galassia potrebbe aiutare gli astrofisici a svelare i segreti dell’Età oscura dell’Universo, una fase in cui il cosmo era avvolto da un’impenetrabile nebbia di idrogeno neutro, diradatasi con la formazione delle prime stelle.

"Quella presentata nel nostro lavoro è la più convincente osservazione di una galassia a distanze così elevate (circa 13,2 miliardi di anni luce) fatta fino ad oggi” commenta Mario Nonino dell’Osservatorio astronomico di Trieste che, con il collega di Bologna, Massimo Meneghetti, ha coordinato la ricerca “La scoperta di una galassia, che sulla base delle nostre osservazioni è stata scorta quando l'universo è verso la fine dalla cosiddetta Cosmic Dark Age, mostra come l'approccio di sfruttare l'amplificazione degli ammassi sia estremamente efficiente per osservare l'universo primordiale”.

Ma come funziona l’amplificazione degli ammassi di galassie? Per capirlo, bisogna ricorre ad Einstein che spiega come la traiettoria dei fotoni, le particelle di cui è composta la luce, vengano deviate dalla massa dei corpi celesti. In pratica, un raggio di luce fa una curva nel momento in cui incontra un oggetto abbastanza grosso da avere un campo gravitazionale.

L’ammasso in cui è stata trovata la galassia è di 2,5 milardi di volte più grande di quella del sole. A bbastanza per deviare e amplificare la luce prodotta dalla galassia. Questo effetto di lente gravitazionale ha permesso ai telescopi spaziali Hubble e Spitzer di percepire la luce della galassia e di fotografarla.

La ricerca, sviluppata nell’ambito del progetto internazionale (Clash Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble) verrà pubblicata dal prossimo numero di Nature.