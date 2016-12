La gente si merita qualcosa di più della verità

foto Getty

- Che a volte sia meglio non sapere e sentirsi dire una bugia è un pensiero dai contorni sfumati che a volte assume logica e concretezza, almeno in quel di Pistoia. Perché se la fidanzata decide di svuotare il sacco e renderti partecipe di come sia stato gentile con lei il barista – molto carino conosciuto in vacanza – … e di quanti gin lemon abbia bevuto proprio quella sera… e del fatto che lui si sia offerto di riaccompagnarla a casa per non mettere a rischio la sua patente, non lo fa per raccontarti la verità – che lei ritiene essere il valore più importante del mondo e alla base di un rapporto di coppia, ma solo per lavarsi la coscienza e scaricarti addosso un po’ di quel maledetto senso di colpa che la attanaglia – allora, la soluzione per la fidanzata in questione è un corso intensivo di due giorni a Le Piastre. Perché?Perché, tutti negano, loro no. I piastresi sono orgogliosi delle capacità di raccontare bugie. Tanto orgogliosi da decidere di gridarlo al mondo con una festa e un campionato. La prima competizione di balle della storia. Saperle raccontare, per loro, è manco a dirlo un’arte.Bisogna percorrere dieci chilometri tutte curve da Pistoia per arrivare al paese dei bugiardi. Poche case dove gli abitanti sono convinti che la gente, a volte, si meriti qualcosa di più della verità. Ed è per questo che una volta all’anno, dal ben lontano ’66, gli abitanti della valle del Reno (non sono tedeschi, non è una bugia) aprono le porte delle loro case per ospitare i bugiardi che arrivano da tutta Italia. Quelli che partecipano al primo, unico, campionato italiano della bugia.A loro piace scherzare così.E non appena si inizia ad avere a che fare con un piastrese le immagini del film “Amici miei” di Mario Monicelli ti trapassano il cervello come un proiettile. È dura crederlo ma l’ultima trovata è quella di candidare la città come organizzatrice dei giochi olimpici 2024. Tutto è pronto per il grande evento, persino la segnaletica farlocca – ovviamente – posta a indicare la “pista d’atletica per la corsa con i sacchi” o il “palaghiacciaia”, gara di granita.La balla piastrense però non è mai grossolana o cattiva. A tavola, mentre addenti un crostino toscano con i fegatini, i savi del paese ti spiegano la differenza tra bugia e menzogna. La prima ha quasi un potere “taumaturgico”, ci rivelano…La racconta chi sa prendere in giro la realtà, a volte deludente, con lo scopo di divertire con il solo effetto collaterale di sviluppare la fantasia. La menzogna è invece maligna e la si potrebbe paragonare alla calunnia.Per i piastresi le bugie hanno una storia antica che scava nel passato di questo piccolo borgo abitato da una manciata di persone, almeno d’inverno…Nata dai racconti di coloro che un tempo si occupavano di essiccare le castagne, la bugia aveva una sua ritualità. Raccontata, vissuta, ascoltata nei cosiddetti metati ossia nelle stanze dove si svolgeva il lento e ripetitivo lavoro. Ed è lì, nel silenzio di questi luoghi, che i ragazzini i passavano le fresche giornate d’autunno pendendo dalle labbra di chi raccontava storie… vere, dicono ovviamente loro, peccato non ufficiali.Tutto questo ha ispirato il campionato moderno, dove la piazzetta al centro del paese diventa “la zona franca” tutto è ammesso, tutto è consentito. Un posto dove ogni sorta di balla assume i tratti di un’arte unica senza la paura di essere scoperti. Più grossa la si spara, più forte è l’applauso.Nell’alcova delle fregnacce, come le chiamano a Roma, politici, giornalisti, pescatori e fungaioli possono essere finalmente loro stessi senza il timore di essere additati come bugiardi. Tutto intorno si declina la balla nelle sue forme, dalle rime di improvvisati poeti alle vignette di fumettisti e illustratori che non perdono occasione di prendere in giro la realtà. E guai a chi non crede che a Le Piastre anche un gatto possa fare “bau”. Nel 2024, la balla più grossa.