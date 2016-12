- “Cosa vi da “causes.com” quando voi donate dei soldi? La sensazione di aver fatto qualcosa per aiutare persone bisognose. E “come4.org”? La stessa sensazione con in più un porno. E’ abbastanza?”

E' l’idea dei realizzatori di "come4.org" Riccardo Zilli, Marco Annoni e Daniele Marucci, in collaborazione con "Cromazoo" e "The Pinck Couch". Il neonato sito dove caricare e guardare video porno in cambio di un contributo che aiuterà persone bisognose o finanzierà progetti umanitari e ambientalistici. Dietro all’idea c’è un piccolo calcolo. I siti dove trovare contenuti porno gratuitamente generano grandi entrate alle case di produzione americane grazie alla pubblicità: “Chi non ha mai ricevuto – scrivono su "came4.org" – una mail enlarge-your-penis?”” Perché quindi non sfruttare un po’ di quella fetta di torta per una giusta causa...

Come funziona. Chiunque può caricare, guardare e condividere un proprio video erotico e contenuti porno. Gli utenti possono interagire tra di loro, creare gruppi, vincere e distribuire premi. Ogni video è associato a una causa caritatevole scelta dagli utenti. I soldi donati o arriva6ti grazie alla pubblicità andranno direttamente alla causa associata al video.

Gli obiettivi. “Come4” è un sito dove chiunque può creare una causa e fare carità, ad esempio “Salviamo i panda”, ma è anche un sito porno! I creatori spiegano di avere tre scopi: promuovere un’dea positiva di porno e sessualità e rinnegare lo svilimento e lo sfruttamento,rispettare i consumatori di prodotti porno online e supportare persone, cause etiche e le organizzazioni no-profit.