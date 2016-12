Caponata spaziale: in orbita un pezzo di Sicilia

- La caponata parte per lo spazio. L'astronauta catanese Luca Parmitano porterà con sè il piatto della tradizione siciliana nella missione che partirà da Baikonour, in Kazakhistan, il 29 maggio 2013. Lo chef che si occuperà della preparazione del piatto tipico sarà Filippo La Mantia.

Sposato e padre di due figlie, Parmitano sarà il primo astronauta siciliano della storia nello spazio. La missione a bordo della navetta russa Soyuz, che partirà dal Kazakhistan, si chiamerà "Volare", nome ispirato alla canzone "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. "Porterò lassù qualcosa a base di melanzane, sicuramente una caponata" ha detto Parmitano, maggiore dell'Areonautica militare e astronauta dell'Agenzia spaziale europea.

A cucinare il piatto tipico sarà proprio lo chef palermitano ed ex fotoreporter La Mantia, "in servizio" da tempo all'hotel Majestic di Roma. "Si tratta di un progetto partito tre anni fa - ha raccontato La Mantia all'Italpress - L'agenzia spaziale ha deciso di far portare come simbolo della cucina regionale la mia caponata. E' un prestigio enorme per la Sicilia".

"La mia cucina è totalmente ispirata alla mia regione - ha spiegato lo chef - e valorizza i prodotti che la terra ci regala". Anche per questo, a parere di La Mantia, "è stata scelta proprio la mia caponata. E' un cibo naturale, che contiene poche calorie, è nutriente e digeribile". Ma il viaggio nello spazio oltre che un'occasione, rappresenta per lo chef una vera e propria sfida: "sto studiando un modo per conservare il mio piatto più a lungo possibile, messo sottovuoto e senza l'uso di conservanti".