16:43 - Potrebbe sembrare un fake, ma non lo è: "qualsiasi medicina prenda mia madre" scrive il figlio (un po' carogna) che ha girato queste immagini "lei si mette a camminare e parlare e anche mangiare nel sonno. Sono contento di aver fatto questo video". In effetti, la signora,che evidentemente, soffre di una qualche forma di sonnambulismo, si comporta in modo strano, parlando, ballando nel sonno e rispondendo anche ad un paio di domande del figlio. Comunque, la signora non sembra essersela presa troppo, viste le sue reazioni mentre guarda il filmato girato dal giovane.

Questo è il video che la ritrae in una sua performance

E questa è lei che si rivede al Pc