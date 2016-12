L'Ikea ci prova ora con gli hotel low cost

foto Ap/Lapresse 16:07 - Simbolo del low cost per antonomasia, la catena svedese Ikea prova a fare i primi passi nel settore alberghiero. L'azienda, leader per vendita di mobili, ha intenzione di costruire 100 alberghi economici, secondo lo stile che l'ha resa famosa al mondo. Gli alberghi saranno disponibili in tutta Europa, a partire dal Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia. - Simbolo del low cost per antonomasia, la catena svedese Ikea prova a fare i primi passi nel settore alberghiero. L'azienda, leader per vendita di mobili, ha intenzione di costruire 100 alberghi economici, secondo lo stile che l'ha resa famosa al mondo. Gli alberghi saranno disponibili in tutta Europa, a partire dal Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia.

In Germania sarà costruito il primo hotel previsto per il 2013. "Siamo in trattative con altri operatori alberghieri per attuare rapidamente la nostro strategia", ha spiegato un manager. Gli hotel non avranno né il logo Ikea, né saranno arredati con i prodotti e i mobili "fai da te" dell'azienda.



"Toglieremo tutto ciò che non è strettamente necessario, come il ristorante mentre punteremo su una buona prima colazione, internet ad alta velocità e saranno eliminate tutte le formalità inutili", ha spiegato il ceo Harald Mueller aggiungendo che il gruppo svedese investirà un miliardo di euro.



Uno dei più grandi progetti di Ikea nel mercato immobiliare in Inghilterra, poi, è lo sviluppo di 1.200 case e spazi commerciali, a poche centinaia di metri dalla zona est di Londra il nuovo Olympic Park. Si stanno anche valutando residenze studentesche da costruire in tutta Europa, sicuramente una mossa strategica considerando che l'arredamento Ikea è già trendy tra i giovani.