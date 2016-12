15:03 - Pochi giorni fa alcuni extreme diver hanno sfidato la sorte alzandosi in volo su un elicottero in Alta Savoia e buttandosi nelle acque del lago di Tignes. Con piroette e giravolte nell'aria degne di veri acrobati. Ma sono molti altri quelli che si cimentano in tuffi spettacolari, da un capo all'altro del pianeta. Eccone alcuni esempi, dagli Stati Uniti alla vecchia Europa.