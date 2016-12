- Più di 900 milioni di utenti iscritti proprio non bastavano al social network fondato da Zuckerberg. Facebook vuole fare le cose sempre più in grande o almeno lo fa in Gran Bretagna: secondo quanto riportato dal Financial Times, il social network lancia la sua prima applicazione per giocare online e ricevere premi in denaro.

Gli inglesi iscritti a Facebook, avranno adesso la possibilità di giocare online, a bingo o alle slot machine, vincendo dei premi in denaro. L'applicazione si chiama Bingo Friendzy e verrà lanciata in collaborazione con Gamesys, uno dei principali operatori di giochi online nel Regno Unito. Come sottolineato dallo stesso FT, la scelta intrapresa dal social network rientra in un programma ben preciso degli investitori che, ormai da tempo, pensavano alle scommesse online come uno strumento che permettesse di arrotondare i ricavi.

“Il gioco d’azzardo è molto popolare e ben regolato in Gran Bretagna. Per milioni di giocatori di bingo è già un’esperienza sociale e quindi per noi ha senso offrire la possibilità di giocarci”, sono queste le parole di Julien Codorniou, a capo del settore gaming di Facebook in Europa, Medio Oriente e Africa.

A permettere una simile iniziativa in Gran Bretagna ha contribuito anche un sistema legislativo favorevole, che non ha ostacolato in alcun modo l’idea. L’introduzione del gioco d’azzardo in altri mercati potrebbe infatti presentare non pochi rischi legali per Facebook, poiché la normativa varia di Paese in Paese.