Las Vegas, il matrimonio diventa a quattro ruote

13:57

- Bastano 15 minuti e 99 dollari, poi il sogno impellente e non procrastinabile di sposarsi potrà essere realizzato. Anche a domicilio. A Las Vegas il ministro Andy Gonzalez ha deciso infatti di correre incontro alle esigenze di chi non solo voglia un matrimonio low cost, ma anche decisamente fast. Con il socio James Cass offre infatti un servizio alquanto inusuale anche per Las Vegas: un camioncino-cappella, pronto per officiare la cerimonia in ogni momento e in qualunque posto.