Ritrova su eBay l'auto rubata 42 anni fa

Quando gli rubarono l'auto aveva solo 24 anni. Oggi, dopo 42 anni, la ritrova su eBay. Bob Russell, dirigente statunitense in pensione, non ha mai smesso di cercare la sua Austin Healey del 1967. E quando ha visto all'asta un'auto del tutto identica non ha perso un attimo. Ha chiamato il rivenditore, ha confrontato il numero di telaio e, pur con qualche difficoltà, è tornato in possesso della sua amata vettura.

Quando Russell si è imbattuto nell'annuncio sospetto, ha immediatamente alzato il telefono per parlare con i responsabili del Beverly Hills Car Club: “Detesto passare per indelicato – ha detto loro – Ma quella che avete messo in vendita è un'automobile rubata”. Fortunatamente l'asta si era conclusa a 19.700 dollari, sotto al prezzo di riserva, e la Austin Healey non era stata venduta.



L'uomo non ha però potuto rimettersi subito al volante: in questi 42 anni, nonostante avesse conservato l'atto di proprietà dell'auto e le chiavi originali, aveva infatti smarrito la denuncia del furto, regolarmente depositata in quel lontano 1970.



Solo grazie alla pazienza di un detective di Philadelphia il documento è stato ritrovato e la polizia di Los Angeles ha potuto sequestrare il mezzo e restituirlo al legittimo proprietario che, come ha spiegato Russell stesso al Tribune Newspaper, ora la rimetterà a nuovo: “La macchina si muove ancora ma i freni non funzionano bene. Voglio riportarla all'antico splendore e, finito il restauro, credo il suo valore si attesterà a circa 50mila dollari”.