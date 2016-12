La Vespa in mostra a Milano

foto Tgcom Correlati Guarda il video 18:12 - Da sabato 30 giugno a domenica 15 luglio, in occasione del 25° Raduno internazionale Registro storico della Vespa il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano allestirà una mostra dedicata alla famosa due ruote italiana. Per il fine settimana del 7-8 luglio è prevista la presenza di oltre 200 Vespa, rigorosamente storiche, provenienti da tutta Europa. - Da sabato 30 giugno a domenica 15 luglio, in occasione del 25° Raduno internazionale Registro storico della Vespa il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano allestirà una mostra dedicata alla famosa due ruote italiana. Per il fine settimana del 7-8 luglio è prevista la presenza di oltre 200 Vespa, rigorosamente storiche, provenienti da tutta Europa.

Oltre alle più importanti tappe della produzione Piaggio è possibile vedere alcune rarità come la Vespa 50 a pedali (appositamente studiata per il mercato francese) o la Vespa sidecar. Sono in mostra anche veicoli unici come la Vespa Siluro progettata da Corradino D’Ascanio.