Un bambino su tre guarda i porno e aumenta l'aggressività nei confronti delle donne

- La crescente diffusione su internet di porno, messaggi sessualmente espliciti e riprese osé via web cam sta mettendo in pericolo i giovani non solo dagli estranei ma dai loro stessi compagni. Una ricerca ha svelato che un bambino su tre di circa dieci anni ammette di aver visto filmati pornografici sulla rete mentre l'80% dei pre-adolescenti guarda regolarmente video e immagini esplicite.