Giornalista di giorno, stripper di notte: scoperta, il quotidiano la licenzia

- Al chiaro di luna si toglieva i vestiti e alla luce del sole scriveva di balli di beneficenza. Sarah Tressler, 30 anni, era colonnista per lo "Houston chronicle". A marzo, dopo che la società Houston Press ha scoperto il suo doppio lavoro, è stata licenziata. Ora è tornata a spogliarsi per pagare le bollette e ha scritto un libro: " Diary of an angry stripper " (Diario di una spogliarellista arrabbiata).

La Tressler ha anche un blog con lo stesso nome del suo libro sul quale scrive e posta foto e video. La giornalista ha raccontato di aver iniziato a fare la stripper al secondo anno di università per bisogno di soldi.

Sarah svela di aver imparato alcuni trucchi del giornalismo proprio attraverso gli spogliarelli. "Ecco dove ho imparato l'abilità a fare interviste - ha detto la ragazza - in pochi minuti dovevo riuscire a conoscere perfetti sconosciuti così da farli sentire a proprio agio e convincerli a spendere soldi su di me e anch'io dovevo riuscire a sentirmi a proprio agio".

Alcuni clienti alle volte si sentivano fin troppo tranquilli con lei: "Il ragazzo più strano voleva che io facessi pipì in un bicchiere di champagne. Gli dissi che non c'era il bisogno. In realtà lo feci".

Altre persone la sorpresero con le loro fissazioni su parti inusuali del corpo come le ascelle. Sarah in ogni caso sostiene di non essere la tipica ballerina da night.

"Sono stravagante, per esempio se vedo un ragazzo molto timido, ho voglia di avvicinarmi al suo orecchio e grugnire come un maiale o muggire come una mucca per rompere il ghiaccio".

All'Huffington Post, Sarah racconta che fino a prima della denuncia la sua vita da cronista e quella da spogliarellista non si erano mai incontrate. La ragazza spiega che i giornalisti non vanno nei club per non mettere in pericolo la loro reputazione.

La Tressler ora ha assunto un potente avvocato, Gloria Allred, per presentare una denuncia alla Commisione per le pari opportunità e riavere il suo lavoro al giornale perchè ha spiegato che fino a gennaio lei aveva raccolto tantissimo materiale per scrivere il libro, ma poi avendo ottenuto il posto come colonnista aveva rinunciato all'idea.

Dati i tempi brevi in cui Sarah è riuscita a scrivere il libro e realizzare tutto il suo progetto, la blogger ed ex spogliarellista dell'Huffington Post, Sheila Hageman, sospetta che tutto lo scandalo sia stato architettato come strategia di marketing.

La ex giornalista rifiuta queste critiche e si prepara al lancio del suo "Diary of an angry stripper" a partire dal 15 luglio confessando che non sa se diventerà un best seller, di sicuro il suo tour promozionale sarà il più divertente della storia con uno spettacolo di danza in ogni città e aggiunge: "Non so quale sia il problema, se lo strip ti permette di fare un sacco di soldi perché non farlo? Se fossi pagata solo 100 dollari a sera non lo farei".