Ecco "Summertime 2012, l'estate con Tgcom24" Scatta, invia e guarda le foto delle vacanze

08:49

- Pronti via: si parte per le vacanze. Valigia, zaino o bagaglio a mano che sia: fate spazio alla macchina fotografica oppure tenete in carica il vostro telefono. Già perché anche quest'anno non si può perdere l'occasione di immortalare (e condividere) i momenti migliori delle vostre ferie. Basta cliccare qua, scrivere una breve didascalia (vale a dire i soggetti della foto, dove è stata scattata e quando, ndr) ed ecco ritagliato il vostro spazio nel nostro album estivo.