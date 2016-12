Twitter in tilt, niente cinguettii per un'ora

foto Dal Web

19:43

- Niente cinguettii e niente messaggi per oltre un'ora. Intorno alle 18, Twitter ha smesso di funzionare ine in diverse altre parti del mondo, dallaagli. Impossibile accedere per milioni di utenti non solo alle pagine web, ma anche ad applicazioni browser come Tweetdeck e app mobili del social network.La notizia è stata confermata dastesso: poco prima del blackout, sulla pagina di status, avvisava che "gli utenti potrebbero avere dei problemi" ad accedere al sito di microblogging, ma annunciando "che sono già in corso lavori di ripristino del servizio". Ma per il momento non è chiaro cosa abbia messo a tacere i cinguettii di tutto il mondo.