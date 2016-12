Il giovane ipnotista Maxime Nadeau è riuscito talmente bene nella sua esibizione che al termine dello spettacolo non riusciva più a svegliare le ragazze.

Quando, dopo quattro ore, le studentesse non accennavano a svegliarsi, Maxime ha dovuto chiamare di emergenza il proprio istruttore per farsi aiutare: il maestro ipnotista Richard Whitbread si è recato di corsa alla scuola dove ha trovato alcune teen-ager con la testa sul banco e lo sguardo assente: “Era come non ci fosse nessuno dietro quegli occhi”, ha detto. Ma in poche manovre e comandi Whitbread ha svegliato le giovani che non si sono rese conto di niente. Quanto a Nadeau, lui giura di non essersi mai preoccupato: ”Essere sotto ipnosi è uno stato di gran benessere. Le ragazze stavano bene”.