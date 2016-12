È in arrivo Surface, il tablet di Microsft

- Alla fine anche la Microsoft avrà il suo tablet. E la concorrenza alla Apple del "nemico" Jobs sarà ancora più agguerrita. Ecco infatti Surface, la tavoletta made in Cupertino che ha l'obiettivo di conquistare un mercato in espansione.

L'annuncio dell'amministratore delegato Steve Ballmer segna per la casa di Bill Gates l'entratasin un mondo inesplorato . E lo farà col botto viste le caratteristiche tecniche: Windows 8 come sistema operativo (che sarà lanciato in autunno), display da 10,6 pollici con risoluzione Hd da 1080p e un peso inferiore a 0,68 chilogrammi. Potrà essere utilizzato sia con il touch delle dita o con un pennino, e supporterà la tecnologia Digital Ink (a 600 punti per pollice) per disegnare e scrivere.

In realtà i tablet saranno due: uno simile alla tavoletta di Cupertino con una configurazione per processori Arm, quelli tipici dei dispositivi portatili, come iPad e smartphone. L'altra versione sarà destinato a una clientela professionale, con un processore Intel x86, quelli classici dei computer. Diverso anche il sistema operativo: la versione per Arm avrà Windows RT, mentre la versione per processori Inter avrà installato Windows 8 Professional. Surface per Arm sarà in commercio con 32 o 64 gigabyte di memoria, mentre la versione business avrà o 64 o 128 gigabyte.

Sui prezzi è ancora mistero. Per la versione base si è detto che sarà in linea con gli altri tablet (600-700 euro) mentre Surface con W8 dovrebbe costare circa mille euro.