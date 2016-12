foto Ansa Correlati Nalbandian, le foto del calcio 22:05 - Incredibile ma vero quanto accaduto nella finale del torneo di tennis del Queen's tra Marin Cilic e David Nalbandian. L'argentino in vantaggio 7-6 3-4 perde la testa e si rende protagonista di un episodio mai accaduto prima in uno sport da palati fini come quello della racchetta: colpisce con un calcio il box di un giudice di linea, ferendolo lievemente. Immediata e obbligatoria la squalifica. Il titolo è andato così allo stupefatto Cilic. - Incredibile ma vero quanto accaduto nella finale del torneo di tennis del Queen's tra Marin Cilic e David Nalbandian. L'argentino in vantaggio 7-6 3-4 perde la testa e si rende protagonista di un episodio mai accaduto prima in uno sport da palati fini come quello della racchetta: colpisce con un calcio il box di un giudice di linea, ferendolo lievemente. Immediata e obbligatoria la squalifica. Il titolo è andato così allo stupefatto Cilic.

Dopo aver vinto il primo set al tie break, sul 3 pari del secondo set Nalbandian si e' ritrovato a fronteggiare due palle break. Sul 15-40, dopo aver fallito il recupero e aver subito il break, l'argentino ha terminato la sua corsa nei pressi del box del giudice di linea Andrew McDougall, assegnato alla linea di fondocampo.



Preso dalla frustrazione, Nalbandian ha assestato un calcio piuttosto violento al box in legno al cui interno sedeva McDougall, che e' stato colpito alla gamba ed e' stato accompagnato fuori dal campo con una ferita lieve ma sanguinante.



Episodio assurdo che ha in seguito convinto alle scuse il protagonista che pero' ha voluto comunque fare delle precisazioni che in questo momento suonano poco opportune: ''So di aver fatto un errore - amette Nalbandian come riporta il sito ufficiale della federtennis - ma non penso che sarebbe dovuta finire in quel modo, soprattutto in una finale. Ci sono un sacco di regole e spesso non fanno nulla. Ci sentiamo molto frustrati perche' l'ATP ci fa giocare cosi' tanti tornei''.



Quasi sicuramente, nei prossimi giorni l'ATP valutera' i fatti e comminera' a Nalbandian una sanzione ulteriore, che potrebbe comprendere l'annullamento dei punti e del prize money guadagnati questa settimana, fino ad arrivare ad una sospensione dalle competizioni. Cilic si ritrova cosi', suo malgrado, campione dell'importante torneo del Queen's. Di certo non portera' un buon ricordo della premiazione, avvenuta tra i fischi del pubblico. Questo e' il suo settimo titolo in carriera, il primo sull'erba.