Germania, "Vuoi lo sconto? Vieni nudo"

foto Da video Correlati Tutti nudi per lo sconto

Senza vergogna per lo sconto 13:47 - "Vuoi lo sconto? Vieni senza niente addosso". Una promozione commerciale insolita e provocatoria ma di grande successo, quella ideata da un supermercato nel nord della Germania: decine di tedeschi e danesi si sono presentati nudi davanti alle porte del supermarket ben prima dell'orario di apertura. - "Vuoi lo sconto? Vieni senza niente addosso". Una promozione commerciale insolita e provocatoria ma di grande successo, quella ideata da un supermercato nel nord della Germania: decine di tedeschi e danesi si sono presentati nudi davanti alle porte del supermarket ben prima dell'orario di apertura.

Erano le 10quando infine l'agognato centro dei "desideri con il buono sconto" ha spalancato i battenti e oltre 70 clienti, tutti nudi come vermi, hanno ricevuto un buono da 2.000 corone danesi (circa 250 euro) e hanno invaso le corsie del negozio svuotando gli scaffali e riempiendo i carrelli con alimenti e bavande di ogni genere.



La curiosa iniziativa promozionale è stata decisa da un discount di Süderlügum, località vicina alla frontiera con la Danimarca. Il negozio, ha spiegato un funzionario della polizia di Leck, aveva promesso il buono da 2.000 corone ai primi cento clienti che si fossero presentati senza addosso neanche una foglia di fico. "Tutto si è svolto nella calma - ha aggiunto il poliziotto - Non c'è stato nessun problema, né per la ressa né per motivi sessuali".