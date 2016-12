- Ogni regione ha le sue peculiarità. Cibi, dialetti, paesaggi diversi, ma non solo. Secondo l’, il sito di ecommerce più cliccato d’Italia, da Nord a Sud cambiano anche le abitudini negli acquisti online. Per esempio, in Lombardia si acquistano il 65% deidel Paese mentre i laziali acquistano più dei loro connazionali quadri per la casa e abiti da donna. Propriosono le regioni in Italia che si dedicano di più allo shopping online, caratterizzato però da un “tocco femminile”: abiti, oggetti per la casa e, soprattutto vicino a Torino, oggetti per il decoupage.

Con oltre 6.700 categorie merceologiche disponibili, l’indagine interna di eBay.it ha confermato che la categoria di acquisti più amata in tutta Italia è quella della tecnologia. Al primo posto tra i prodotti più ricercati restano cellulari, smartphone e relativi accessori: un oggetto tech viene acquistato su eBay.it ogni 3 secondi. I calabresi comprano, più dei loro connazionali, soprattutto lettori mp3 da 1GB, e gli emiliani si distinguono per l’acquisto di caricabatterie universali.

Ma tra le passioni degli italiani, si sa, ci sono anche i motori: ed ecco che in Veneto si comprano fanali auto e in Campania i pneumatici. Gli abitanti della Puglia vantano invece il pollice verde più spiccato, acquistando il 67% dei semi per fiori del Paese. Che sia per il porceddu o per gli arrosticini, risulta un dato di fatto che sardi e abruzzesi amano la convivialità della tavola: in Sardegna, più che in qualsiasi altra regione d’Italia si acquistano i piatti, mentre in Abruzzo le posate.

Ma l’analisi interna condotta da eBay.it rivela anche qualche dato curioso la cui interpretazione non risulta proprio immediata: in Umbria si comprano più della media nazionale i libri noir, in Basilicata gli acquari e relativi accessori, in Molise le porcellane ed infine in Valle D’Aosta, musica revival.

L’analisi rivela poi le regioni più sportive: in Sicilia si acquistano panche per il fitness, mentre Trentino Alto Adige e Marche dimostrano una propensione per la vita all’aria aperta e la bicicletta: nella prima regione tra gli oggetti più comprati rispetto alla media nazionale ci sono le bici da bambino, mentre nella seconda sia gli occhiali per la bicicletta, che le riviste dedicate al settore.