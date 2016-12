- Non era soddisfatta del suo aspetto: capita a molte. Così ha deciso di ricorrere al silicone. Ma per Vanity Wonder, ex ballerina e madre di due figli, quella per l'aspetto estetico è diventata una vera ossessione. Tanto da arrivare a spendere 15 mila euro in iniezioni per "costruirsi" un fondoschiena che adesso misura 114 cm di diametro. Il tutto senza ricorrere alle cure di uno specialista qualificato ma rivolgendosi al "mercato nero". Qualche anno fa' un'infezione rischia di ucciderla: ora ha deciso di raccontare la sua storia in un libro.

"La prima volta che mi sono sottoposta al trattamento non sapevo neppure quali sostanze stessero iniettando nel mio corpo - dice la ex ballerina, madre di due figli - lavoravo in un locale notturno e parlando con una collega lei mi ha consigliato il ricorso alla chirurgia e mi ha messo in contatto con una persona. Non ho mai pensato alle conseguenze". Era il 2006 è per la donna fu l'inizio di quella che è diventata una vera malattia.

Con il suo libro vuole condividere la sua esperienza, perché diventi paradigmatica per le altre ragazze ma anche per chiarire tante idee sbagliate su un mondo segreto. "Tante donne cominciano a sottoporsi a interventi perché non sono soddisfatte della loro immagine, o meglio, dell'immagine di sé che hanno nella loro testa".