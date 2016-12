- Come capire se un professore, durante le lezioni, è in grado di catturare l'attenzione degli studenti? Come si può valutarne le capacità di insegnamento? L'idea di Bill Gates, fondatore di Microsoft, è che si possa applicare ai polsi degli alunni un dispositivo hi tech in grado di misurare il loro grado di attenzione. Nasce così il progetto che, per la prima volta, verrà testato nell'università americana "Clemson".

Per finanziare la sperimentazione il 56enne Gates, come riporta "Il Corriere della Sera", ha messo a disposizione un milione di dollari. Del resto, l'imprenditore americano ha a cuore il grado di istruzione dei suoi compatrioti, tanto da aver investito ben 335 milioni di dollari nel "New Teacher Project", un progetto che tenta di migliorare la qualità dell'insegnamento introducendo nuovi e più efficaci criteri di valutazione.

All'inizio, per valutare i docenti, si era pensato di ricorrere alla tecnica della videoregistrazione delle lezioni, da analizzare successivamente tramite ispettori specializzati. In seguito, l'ipotesi del bracciale hi tech è diventata concreta e con sé ha portato anche un coro di polemiche. Soprattutto da parte degli insegnanti, contrari ad essere valutati da uno strumento elettronico applicato sugli alunni. Visto anche che il dispositivo ricorda molto quello applicato ai detenuti in libertà vigilata.

I curatori del progetto si difendono e, al "Corriere della Sera" spiegano: "Il bracciale riesce a individuare gli alunni attenti, distinguendoli da quelli distratti e annoiati, tramite speciali sensori che analizzano gli impulsi elettrici trasmessi dalla cute". Resta il dubbio, però, se effettivamente in questo modo si riesca a capire se un alunno apprenda bene e, ancor più, se il professore sia all'altezza o meno del ruolo che svolge.