09:59 - La prudenza in auto non è mai troppa. Ma i protagonisti di questi video sono stati coinvolti in incidenti che non potevano proprio prevedere. Il primo guidatore viene "colpito" da un cervo, che spunta improvvisamente dal bosco che costeggia la strada. Nel secondo video, invece, assistiamo a un incontro che ha dell'eccezionale: un'auto che si scontra contro una casa. Anzi, stavolta è la casa a colpire l'auto, dopo essere caduta dal camion che la trasportava.