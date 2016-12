Rubare password italiane è più facile

- Brutte notizie per gli internauti italiani. Tra le password più facili da rubare ci sono proprio quelle nella nostra lingua. A rivelarlo è una ricerca di Joseph Bonneau, informatico californiano laureato a Cambridge. Usando una sorta di “dizionario” informaticp con tutte le combinazioni di lettere e numeri e analizzando con tanto di formula matematiche circa 70 milioni di combinazioni alfanumeriche delle caselle di posta Yahoo!, Bonneau ha scoperto che ogni mille tentativi vengono violati il 14,9% degli account indonesiani e il 14,6% di quelli italiani. Quasi 15 password ogni 1000.

La nostra, quindi, è la seconda lingua più facile da hackerare, seguita dal vietnamita e dal greco. Le più complicate sono, come era facile intuire, le password in cinese e in coreano.

L’analisi rivela, poi, che la stragrande maggioranza delle persone non ha mai cambiato la chiave iniziale, e il 75% ha mantenuto la stessa per più di 5 anni. I più vulnerabili agli attacchi informatici sono gli uomini, che di solito scelgono password più facili delle donne. Secondo Bonneau gli utenti fanno il minimo sforzo, scegliendo combinazioni non sicure senza preoccuparsi delle conseguenze. Le più gettonate? Secondo la ricerca le tre parole segrete più usate al mondo sono “welcome”, “password” e “welcome1”.

Ma il furto delle password è anche un problema importante sotto il profilo economico: ogni anno i danni che causa ammontano a miliardi di dollari. Solo pochi giorni fa sono state rubate le chiavi d'accesso di oltre 6,5 milioni di profili Linkedin, il social network usato in ambito lavorativo da circa 150 milioni di persone.

Quali sono allora le “regole d’oro” per rendere le nostre password a prova di hacker? Evitare parole di uso comune contenute nei dizionari e i nomi propri; niente codici che contengono dati personali, come la data di nascita, che di solito sono tra i più usati dagli utenti perché facili da ricordare; usare password lunghe, formate da combinazioni di lettere maiuscole, minuscole e numeri; infine, usate chiavi d’accesso che non si possano trovare sui motori di ricerca e, soprattutto, ricordatevi di cambiarla almeno ogni tre mesi.