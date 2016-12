Ora è ufficiale: Blockbuster Italia ha chiuso

- Ce lo aspettavamo da un momento all’altro, ma non volevamo crederci. Ora è ufficiale. Anche Blockbuster Italia chiude i battenti. L’annuncio arriva dal sito internet della catena di videonoleggio: «L'avventura di Blockbuster Italia finisce qui. È stato per noi un piacere divertirvi o semplicemente tenervi compagnia in questi 18 anni».

Era il 1994 quando la società americana di acquisto e noleggio di dvd arrivò in Italia. Ne aprivano un punto vendita alla settimana, era l’epoca del «cinema a casa tua», quando con una tesserina plastificata da 10.000 lire si poteva scegliere il film da portare a casa e guardare sul divano con la famiglia o con gli amici.

Ma presto arrivò la tv on demand, e poi la concorrenza sleale del download. Fino allo streaming che ha decretato la definitiva sconfitta dell'homevideo, la fine non solo di un modello di business, ma di uno degli ultimi simboli degli anni '90, di uno stile di vita.

Una sconfitta che è partita dall'America e arrivata da tempo anche da noi. Negli Stati Uniti Blockbuster è stata comprata per 320,6 milioni di dollari da Dish network, dopo che Netflix (il servizio di noleggio dvd e giochi online) aveva ormai piegato il colosso del videonoleggio.

In Italia, nel giugno 2011 il braccio italiano di Blockbuster è stata posto in liquidazione volontaria. I negozi Blockbuster verranno, in buona parte, rimpiazzati dalla catena di parafarmacie “Essere Benessere”, aperte 24 ore su 24. Sul modello dei drugstore americani, venderanno non solo medicinali senza ricetta, ma cibarie, quotidiani, bibite, oggetti utili per la casa e altro. In 86 negozi, sui 118 esistenti, le insegne blu e gialle che avevamo imparato a riconoscere ovunque saranno sostituite dalle nuove, arancioni.

E tu, che ricordi hai delle "serate Blockbuster"? Ricordalo con noi.