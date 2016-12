- Porta il nome della dea della bellezza e dell’amore, è il pianeta più luminoso dei nostri cieli, noto anche come 'Stella del mattino' o 'Stella della sera', ma in questi giorni Venere regalerà uno spettacolo fuori dal comune. Transitando tra la Terra e il Sole e manifestandosi come un pallino nero. Francesco Tombesi, astrofisico alla Nasa/Goddard Space Flight Center e alla University of Maryland (Usa), svela a Tgcom24 i segreti di questo passaggio.

“Si tratta di un evento astronomico molto raro - ci racconta Tombesi - E' dovuto all'incrocio tra l'orbita terrestre e quella di Venere. Venere ruota intorno al Sole più vicino della Terra ed in particolare un periodo di rivoluzione è minore di un anno e corrisponde a circa 225 giorni. Queste intersezioni accadono ogni anno, agli inizi di giugno e a dicembre, ma solo in alcuni casi è possibile vedere direttamente dalla Terra il transito di Venere di fronte al Sole".

"La parte iniziale sarà osservabile dagli Stati Uniti il 5 Giugno al tramonto, invece in Italia si potrà osservare la fase finale il 6 Giugno all'alba, tra le 5 e le 6 del mattino. Questi eventi accadono a coppie ma sono davvero poco frequenti, lo scorso era successo nel 2004 e il prossimo avverrà solo tra 105 anni. Per cui, potrebbe valer la pena di svegliarsi presto”.

Tombesi spiega perché il pianeta apparirà così piccolo: “Questo fenomeno è molto simile alle eclissi di Luna ma, anche se Venere ha una dimensione comparabile a quella della Terra, è molto più lontano da noi rispetto alla Luna, per cui la proiezione della sua superficie su quella del Sole non è in grado di coprirla tutta. Si vedrà come un pallino nero, di diametro circa un trentesimo di quello del Sole. Si sconsiglia di guardare il Sole ad occhio nudo perché è pericoloso per la nostra vista, ma si possono usare semplici filtri protettivi (ad esempio un vetro da saldatore ndr)”.

Secondo l'astrofisico “è interessante notare che questi fenomeni di transito di pianeti di fronte ad una stella sono anche spesso usati dagli astronomi per poter trovare pianeti in altri sistemi solari al di fuori del nostro. Negli ultimi dieci anni il numero di pianeti orbitanti altre stelle nella nostra Galassia è aumentato moltissimo e siamo oggi ad alcune centinaia. Un giorno osservazioni simili a questa potrebbero indicarci un pianeta ospitante della vita extraterrestre”.

Anche se in Italia non sarà possibile osservare il fenomeno nella sua interezza, gli appassionati potranno seguirlo sul sito www.venus-tahiti2012.org.pf. Ai fortunati che si troveranno sulle isole della Polinesia, il transito di Venere davanti al Sole regalerà uno spettacolo senza eguali mentre per gli scienziati sarà un importante momento d'incontro.

Armando Acri